PKK'dan kaçan örgüt mensubu ailesiyle buluşturuldu

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 49'uncu buluşma

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan anne Hayriye Coşkun, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Zülfiye'ye kavuştu.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu çerçevede ekipler, Diyarbakır'da 11 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Zülfiye Coşkun'un ailesine kavuşması için çalışma yürüttü.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde, Zülfiye Coşkun, 23 Ocak'ta Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlanmış ve merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 373. aile olarak katılan anne Hayriye Coşkun, kızın amcası ve kardeşleri yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

11 yıl sonra evlatlarına yeniden buluşan Coşkun ailesi, çok mutlu olduklarını belirterek güvenlik güçlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Coşkun ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 49'a yükseldi.