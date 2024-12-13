PKK/KCK Soruşturmasında 12 Şüpheli Yakalandı, Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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PKK/KCK Soruşturmasında 12 Şüpheli Yakalandı, Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri üzerine yapılan soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, terör örgütüyle olan bağlantıları ve örgütsel faaliyetlere katılımları nedeniyle gözaltına alındı.

13.12.2024 11:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan 12 şüphelinin örgüt üyeliğinden tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu da öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan ve kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen 'örgüt mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması' talimatı verildiği tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde, verilen talimat doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği, Belediyelerin terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi ve örgütüne arka çıkan şahısların personel olarak alımı gibi imkanları kullandığı tespit edilmiş, şüpheli Özer yakalanarak tutuklanırken Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında ise firari konumda bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

"PKK terör örgütü diyenler el kaldırsın" cümlesine elini kaldırmadığı belirlendi

Soruşturma kapsamında, örgütün sözde Türkiye Demokratik Örgütlenmesi yapılanması mensubu olan şüpheli Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sının örgütün sözde Halkların Demokratik Kongresi yapılanması delegesi olduğu, içlerinden 1 şüphelinin ise 2022'de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın 4. dönem toplantısında "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar ben kaldırıyorum elimi buyurun, buyurun kaldıranları bir görsün kameralar, YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın, kameralar iyi seyretsin terör örgütü diyenler elini kaldırsın" şeklindeki sözlerinin üzerine el kaldırmadığı öğrenildi.

Ayrıca 12 şüpheliden 5'inin örgüt lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edilirken, 1 şüphelinin ise örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüterek şehir merkezlerinde yaşayan örgüte arka çıkan şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak-verecek, aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle Türkiye'deki mahkemelere değil de örgüte yakın kurumlarda oluşturulan 'Adalet ve Barış Komisyonu' isimli yapılanmaya yönlendirdiği, hatta kendisi de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

12 şüpheli de yakalandı

Söz konusu belirlenen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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