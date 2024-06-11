PKK/KCK Terör Örgütüne İlişkin Yangın Çıkarma Davasında Mütalaa Açıklandı

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PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde başta ormanlık alanlar ve alışveriş merkezleri olmak üzere yangın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 12 sanığın 4 ayrı suçtan 32'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde 2023'de başta ormanlık alanlar ve alışveriş merkezleri olmak üzere İstanbul'un 5 farklı noktasında yangın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2 tutuklu sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 'Azad Dilan' kod adlı şüphelinin ifadesinde "Bize YPS'nin yeni bir döneme girdiği, bu dönemde ağırlık olarak metropollere yönelik saldırılar olacağı, turizm hedef alınarak Türkiye ekonomisine darbe vurulmasının planlandığını, örgütün zor durumda bulunduğu bu zaman diliminde eylemselliği artırmak için bizlere büyük görevler düştüğünü, metropollerde eylemlerin yapılacağını, Türkiye'ye darbe vurulması için eylemlerin sürekli olarak devam etmesinin gerektiğini, eğitim sırasında benimle birlikte toplantıda bulunan yaklaşık 15 örgüt mensubunun da benim gibi eylem amaçlı metropollere gönderildiğini veya gönderileceğini tahmin ediyorum. Orman yakmanın bile bir eylem olduğunu, orman yangını da çıkartarak bir eylem çıkarabileceğimi" şeklinde ifade verdiğini aktardı.

Alışveriş merkezinde küçük çaplı patlamayla soruşturmanın başladığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, 1 Ağustos 2023'de Forum İstanbul alışveriş merkezinde şüpheli cisim patlamasının meydana geldiği, bir cismin küçük çaplı patladığı, birkaç kişinin yüzünde ve kolunda yanıklar oluştuğu, olayı gerçekleştiren şahısların güvenlik görevlileri tarafından ofise getirildiği ve soruşturmanın bu şekilde başladığı kaydedildi.

İnternetten "İstanbul'da orman yangını" şeklinde araştırma yaptığı aktarıldı

5 adet eylem olan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi, Esenler Metro çıkışı, Sultangazi Kent Ormanı, Esenler'deki bir mağaza ve Şile Orman Yangını eylemlerinin anlatıldığı mütalaada, şüphelilerin çeşitli düzeneklerle 5 eylemde de PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem yapmak için yangın çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Sanıklardan Serhat Doğan'ın cep telefonu üzerinden yaptığı internete giriş kayıtları incelemesinde, 5 kez "İstanbul'da orman yangını" şeklinde araştırma yaptığının tespit edildiği de aktarıldı.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yaktıkları kaydedildi

Mütalaada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün amacının Türkiye sınırları içerisinde, ormanlık alanlarda, boş arazilerde ve benzeri yerlerde yangınlar çıkartarak zarara uğratmaya çalıştıklarının tespit edildiği, örgüt faaliyeti çerçevesinde sanıklar ve suça sürüklenen çocukların düzenekler oluşturarak iş yerlerinde yangın çıkarmaya çalıştıkları ve orman yaktıkları kaydedildi.

32'şer yıla kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada sanıklar Serhat Doğan, Sinan Aslan, Yusuf Edis, Yusuf Sürer, Alişan Bulut, Fethullah Arslan, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet İhsan Güney, Mehmet Oktay Yılmaz, Muhammet Yanıt, Özgür Günez ve Veysel Elboğa'nın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi', 'yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakmak' suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9'ar yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

1 sanığın dosyasının ayrılması istendi

Suça sürüklenen çocuklar D.B, Ç.K. ve B.S. hakkında ise aynı suçlardan 44,5'ar yıldan 61,5'ar yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, firari sanık Yusuf Sürer'in de dosyasının ayrılması talep edildi.

"İçi dolu bir poşeti bana verdi ve ormana bırakmamı söyledi"

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Edis, dosyadaki hiçbir isimle samimiyetinin olmadığını belirterek, "Olayın olduğu gün kendimde değildim. Serhat, içi dolu bir poşeti bana verdi ve ormana bırakmamı söyledi. Onun evinde kalıyordum ve kalacak başka bir yerim olmadığı için ne diyorsa yaptım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Duruşmada sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık ile avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL