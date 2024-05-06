PKK/KCK Üyesi Terörist Muğla'da Yakalandı - Son Dakika
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PKK/KCK Üyesi Terörist Muğla'da Yakalandı

PKK/KCK Üyesi Terörist Muğla\'da Yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde 1994 yılında düzenlenen terör eyleminin faillerinden olan PKK/KCK üyesi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süre fiziki takibe alınan terörist, kaldığı eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Tutuklanan terörist, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

06.05.2024 21:27
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Mardin'in Derik ilçesinde 1994 yılında düzenlenen terör eyleminin faillerinden olan PKK/KCK üyesi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Mardin'ın Derik ilçesinde 1994 yılında meydana gelen terör eylemlerine katılan M.İ. (66) isimli terör örgütü üyesinin Dalaman'da olduğu tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süre fiziki takibe alınan terörist, kaldığı eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Ortaca'daki adli makamlara sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK Üyesi Terörist Muğla'da Yakalandı - Son Dakika

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