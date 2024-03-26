PKK\'nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı

Mersin'de Otobüste Darp Edilen Engelli Yaşlı Çift İtiraz Edecek

Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Darp edilen çift, mahkemede kendilerinin suçlandığını ve adaletin raporu parayla alındığını iddia etti. Olayın ardından depresyon ilaçları kullanmaya başlayan çift, gece uyuyamadıklarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Baba ve oğlunun tahliyesine tepki gösteren çift, davalarından vazgeçmeyeceklerini ve sonuna kadar itiraz edeceklerini belirtti.