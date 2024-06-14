PKK Talimatıyla Orman Yangını Çıkaran Hükümlüye Yeni Dava - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

PKK Talimatıyla Orman Yangını Çıkaran Hükümlüye Yeni Dava

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkaran ve cezaevinde bulunduğu koğuşta yastık ve battaniyesini ateşe veren hükümlüye, 'kamu malına zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

14.06.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanıp, 2 kez ağırlaştırılmış hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan hükümlüye, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği için 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021 tarihlerinde terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan Ali İhsan K. (24), iddiaya göre cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdi. Olayın ardından "kamu malına zarar verme" suçundan Ali İhsan K. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

16 Eylül 2022 tarihinde "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan Ali İhsan K. hakkında Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği anlatılarak, "Ali İhsan K.'nin ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta, kurum tarafından kendisine verilmiş olan yastık ve battaniyeyi yaktığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur" ifadelerine yer verildi.

Hükümlü sanık, "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde yeniden hakim karşısında çıkacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Adana, PKK, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK Talimatıyla Orman Yangını Çıkaran Hükümlüye Yeni Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Kızını ve torununu öldüren cani dede, 2 gün boyunca cami avlusundan evi gözetlemiş Kızını ve torununu öldüren cani dede, 2 gün boyunca cami avlusundan evi gözetlemiş
14:46 Putin, ateşkes için Ukrayna’ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
13:59 Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya’dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim
13:50 Bomba iddia Abdullah Gül, Erdoğan’ı bizzat arayıp “başkanlık“ planını anlatmış Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış
16:19 Suudilere satılmıştı Kocaeli’deki 44 yıllık dev şirket iflas etti Suudilere satılmıştı! Kocaeli'deki 44 yıllık dev şirket iflas etti
16:08 Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi
15:54 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu da tahmin etti
15:43 Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar Öğretmenlerin tatil sevinci kamerada! Kağıtları havaya fırlatıp yerlerde yuvarlandılar
15:27 Beşiktaş’ın istediği Mats Hummels, Borussia Dortmund’dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği Mats Hummels, Borussia Dortmund'dan ayrıldı
15:15 Cristiano Ronaldo: EURO 2024’te Kupayı kazanabileceğimize inanıyoruz Cristiano Ronaldo: EURO 2024'te Kupayı kazanabileceğimize inanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 16:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: PKK Talimatıyla Orman Yangını Çıkaran Hükümlüye Yeni Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement