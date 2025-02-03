Oyuncu Melisa Sözen'in 2016'da Fransa'da oynadığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan emniyette ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.
Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.
Sözen, daha önce gelen tepkiler üzerine yaptığı bir açıklamada dizide bir ajanı canlandırdığını ve herhangi bir terör övgüsü bulunmadığını dile getirmişti. "İnternet zorbalığına maruz kaldığını" savunan Sözen, "Linç kültürünün bir parçası olmayın" demişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi - Son Dakika
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