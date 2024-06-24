Plastik kasalar yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Plastik kasalar yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

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Plastik kasalar yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı Amasya'da bir soğuk hava deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı.

24.06.2024 15:02  Güncelleme: 15:20
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Plastik kasalar yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

AMASYA - Amasya'da bir soğuk hava deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. Deponun yanındaki plastik kasaların yanmasıyla yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İl merkezine bağlı Kızseki köyü civarında meydana gelen yangına Amasya Belediyesi itfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevlerin depoya ve etraftaki ormana sıçramaması için ekipler seferber oldu.

"Orman yangını olduğunu sandık"

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Araçla Tokat'tan İstanbul'a giderken kilometrelerce öteden dumanları gördüklerini belirten Fuat Arslan, "Orman yangını olduğunu sandık. Yaklaştığımızda kasaların tutuştuğunu gördük" dedi.

Plastik kasalar yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Kaynak: İHA

Plastik, Amasya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Plastik kasalar yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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