Platonik Aşk Cinayeti: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Platonik Aşk Cinayeti: 1 Ölü, 4 Yaralı

Platonik Aşk Cinayeti: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tekirdağ'da platonik aşık E.U., F.Ö.'ye yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

04.10.2024 16:35
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç silahlı saldırıda, platonik bir aşk cinayete dönüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı olayda saldırgan E.U., kısa süre sonra yakalandı.

Olay, 03 Ekim 2024 saat 12.30 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki E.U., uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan E.U., olayın ardından çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.

Kaçış ve polisin yaralanması

E.U., olaydan sonra iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen E.U., burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya uydu. Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silahlı saldırının ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Platonik aşk cinayeti

İddiaya göre, saldırgan E.U.'nun, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı ortaya öne sürülüyor. E.U.'nun Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, saldırının detayları araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Platonik Aşk Cinayeti: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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