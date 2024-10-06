Platonik Aşk Cinayetti: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Platonik Aşk Cinayetti: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Platonik Aşk Cinayetti: Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

Tekirdağ'da platonik aşk nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

06.10.2024 17:58
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşk nedeniyle meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Fatma Özdemir de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, cenaze namazına kızın cezaevindeki babası da katıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde Cuma günü meydana gelen olayda, Eren Uzuner adlı şahıs, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i (27) hedef alarak silahlı saldırı düzenlemişti. Olay sırasında Barkın Perçin hayatını kaybetmiş, 1'i polis olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. Fatma Özdemir'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Evde helallik alındı

Fatma Özdemir'in cenazesi, yaşadığı eve helallik alınmak üzere getirildi. Babası Kemal Özdemir, jandarma eşliğinde cezaevinden getirilerek son kez kızını gördü ve cenaze namazına katıldı. Helallik sırasında Fatma Özdemir'in annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Babası jandarma eşliğinde namazda saf tuttu

Özdemir için ikindi namazını müteakip mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namaz sırasında baba Kemal Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazının ardından Fatma Özdemir toprağa verildi. Kemal Özdemir jandarma kontrolünde kızının tabutunu taşıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Platonik Aşk Cinayetti: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

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