Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya\'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz

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"1 Nisan\'dan sonra bilinmeyen bir çok şeyi açıklayacağım"

Seçim öncesi emekli maaşına ve asgari ücrete zam yapılacak mı?

Böyle oy mu istenir başkan?

CHP cephesinden Erdoğan\'ın "Bu benim son seçimin" çıkışına ilişkin ilk sözler

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat gündemden düşmüyor. Henüz iddianameleri hazırlanmayan fenomen çiftin çocuklarının ne durumda oldukları merak konusu olurken, son olarak Dilan ve Engin Polat çiftinin kızları Nilda Polat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi.

"SAYIN YERLİKAYA LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Annesi Dilan Polat'ın hesabından Bakan Yerlikaya'ya yönelik bir video yayınlayan Nilda Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz" dedi.

"KARDEŞİM VE BENİM PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Genç kız sözlerine şöyle devam etti; "Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık.

"BEN ONLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Nilda kardeşini de video sırasında konuşturdu ve küçük kardeşi "Ben onları çok özledim" dedi.