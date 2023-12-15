Polatlar soruşturmasına yeni şüpheliler eklendi

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Polatlar soruşturmasına iki şüpheli daha eklendi

İSTANBUL - Polatlar soruşturmasına daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'de eklendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli daha soruşturmaya eklendi

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.