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Polatlar soruşturmasına yeni şüpheliler eklendi - Son Dakika
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Polatlar soruşturmasına yeni şüpheliler eklendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında başlattığı soruşturmaya, daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'i de şüpheli olarak ekledi. Tutuklanan 16 şüphelinin yanı sıra 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.12.2023 - 12:28,
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Polatlar soruşturmasına iki şüpheli daha eklendi

İSTANBUL - Polatlar soruşturmasına daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'de eklendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli daha soruşturmaya eklendi

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

Polatlar soruşturmasına yeni şüpheliler eklendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Veysel Şahin, Engin Polat, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polatlar soruşturmasına yeni şüpheliler eklendi - Son Dakika


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