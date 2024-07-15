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Polatlı'da evlere polis numarasıyla giren hırsız yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis kılığıyla giren ve hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli çevredeki vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir grup hırsız, önceden tespit ettikleri yaşlı bir kadını 'ben sivil polisim' yalanıyla dolandırmaya kalktı. Yaşlı kadını 'aşağıda sivil polis ekibi seni bekliyor' diyerek kadını evden çıkartıp evini soymaya kalktı. Binanın önüne çıkıp polis ekibini arayan yaşlı kadını ise çevredeki bir esnaf fark etti. Durumdan şüphelenen esnaf yaşlı kadının evine girerek hırsızı suçüstü yakaladı. Esnaf, hırsızı etkisiz hale getirmesinin ardından olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri tarafından ise olay hakkında soruşturma başlatıldı.