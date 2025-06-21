Polatlı\'da Lityum Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan lityum fabrikasında meydana gelen azot gazı sızıntısı nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi gazdan etkilendi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı'nın Çekirdeksiz Mahallesi'nde yer alan 'Pomega' isimli lityum fabrikasındaki bakım çalışmaları sırasında azot gazı sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sızıntıdan etkilenen işçilerden 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdülkadir Kaya hayatını kaybederken, gazdan etkilenen diğer 8 işçi ise hastanede müşahedeye alındı. Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA