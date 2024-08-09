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Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.