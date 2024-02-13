Polatlı'da Tırın Hareket Etmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da Tırın Hareket Etmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Polatlı\'da Tırın Hareket Etmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen bir kişi, sürücünün fark etmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı fark etmeyen sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 12:39
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaslandığı tırın sürücünün fark etmeyerek hareket etmesi ile altında kalan bir kişi ezilerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı İlçesi Ankara- Eskişehir Yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen Mesut Yılanlı (45) isimli şahıs sürücünün fark etmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Mesut Yılanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerin güvenlik kamerasından tespit ettiği tır ise Temelli'de durduruldu. Kazayı fark etmediği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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