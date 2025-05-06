Polatlı'da Yoğun Trafik Denetimleri - Son Dakika
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Polatlı'da Yoğun Trafik Denetimleri

Polatlı'da yapılan denetimlerde 6 bin araç kontrol edilerek 2 bin 120 araca ceza kesildi.

06.05.2025 12:47
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği yoğun trafik denetimleri, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İlçede toplam 6 bin 111 araç kontrol edilirken, kural ihlalleri nedeniyle 2 bin 120 araca toplam 5 milyon 730 bin 592 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde 58 araç trafikten men edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 82 sürücüye işlem yapılırken, alkol etkisinde araç kullanan 22 sürücüden 2'sinin aday sürücü belgesi tamamen iptal edildi, 20 sürücünün ise belgeleri geçici olarak geri alındı.

Park ihlalleri de denetimlerin odak noktası oldu. 930 sürücüye uygunsuz park nedeniyle ceza kesilirken, 53 kamyon ve otobüs de usulsüz park gerekçesiyle işlem gördü. Kırmızı ışık ihlali yapan 167 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Motosiklet denetimlerinde 205 araç kontrol edildi; 67'sine çeşitli ihlaller nedeniyle ceza yazılırken, 13 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik kazalarına ilişkin veriler de dikkat çekti. İlçede Nisan ayında 110 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 25 yaralanmalı kazada toplam 32 kişi yaralandı.

Yasa dışı sürüş ve araç modifikasyonlarına yönelik denetimlerde ise drift yaptığı belirlenen 5 sürücüye ve modifiye edilmiş 6 araca işlem yapıldı. Bu kapsamda 6'sı abart egzozlu olmak üzere toplam 10 araç trafikten men edilirken, 337 bin 632 TL tutarında ceza uygulandı.

Polatlı Emniyeti trafik güvenliğinde kararlılığını gösterdi

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları sayesinde trafik kurallarına uyumun artırılması ve muhtemel kazaların önlenmesi adına önemli adımlar atıldı. Özellikle sürücü güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı gösterilen hassasiyet, vatandaşlardan da takdir topluyor. Yetkililer, bu tür denetimlerle sadece cezai işlem değil, aynı zamanda toplumsal bilinç kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Yoğun Trafik Denetimleri - Son Dakika

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