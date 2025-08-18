Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan skandal olay kamuoyunda büyük tepki topladı. Yerel basında yer alan haberlere göre bir polis memuru, rutin ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında araç sürücüsünü taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın mağduru olan kadının model olduğu ve polisin kontrol esnasında göğüslerine dokunarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Genç kadın, yaşadığı şoku atlattıktan sonra durumu yetkililere bildirerek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis departmanı hızla soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda görevli memur gözaltına alınırken, hakkında "cinsel taciz" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açıldığı öğrenildi.

Polis departmanından yapılan açıklamada, "Böylesine utanç verici bir davranış kurumumuzun değerleriyle bağdaşmamaktadır. Vatandaşların güvenini sarsan bu eylemin sorumlusu en ağır şekilde cezalandırılacaktır" denildi. Olayın ardından söz konusu memurun açığa alındığı ve soruşturma süresince görev yapmayacağı da kamuoyuna duyuruldu.

Tacize uğrayan kadın ise adaletin sağlanmasını istediğini belirterek, "Polisin güvenliği sağlaması gerekirken, bana hayatımın en korkunç anlarını yaşattı" ifadelerini kullandı.

Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, polislerin vatandaşlara yönelik tutum ve davranışlarının bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi olaya tepki gösterirken, mağdur kadına destek mesajları yağdı.