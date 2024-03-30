Polis aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
ÇORUM - Çorum'da polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. İdaresindeki 19 AB 259 plakalı motosiklet ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip otosu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Çorum'un Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, polis aracıyla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.25'te gerçekleşti ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, saat 03.25'te meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde ve 13.83 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.
İstanbul- İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında, Ukraynalı sürücünün kullandığı Tesla marka elektrikli otomobil, bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çankırı'nın merkezinde bulunan Yamaç sokakta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazı düzenlenecek.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirtirken, herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
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