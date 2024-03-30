Polis aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.25'te gerçekleşti ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.