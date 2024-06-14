Polis ekipleri havadan denetledi - Kırmızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis ekipleri havadan denetledi - Kırmızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı

Düzce'de İHA Büro ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bayram süresinde trafiğin artmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Drona destekli trafik denetimleri sırasında kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla havadan ve karadan denetimlerine devam ediyor. Çerkeztaşköprü sapağında yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan araçlar drona kameralar tarafından kaydedildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

14.06.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis ekipleri havadan denetledi

-Kırımızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı

DÜZCE - Düzce'de İHA Büro ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri bayram süresinde trafiğin artması ile birlikte denetimlerini de sıklaştırdı. Drona destekli trafik denetimleri esnasında kırmızı ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler bayram süresince vatandaşlarımızın seyahat güvenliğini sağmak amacıyla şehir içi ve şehirlerarası yollarda havadan ve karadan denetimlerine devam ediyor. Ekipler Çerkeztaşköprü sapağında İHA Büro ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri havadan denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ise kırmızı ışık ihlali yapan araç drona kameralarınca kayıt altına alındı. Işık ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

trafik, Düzce, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis ekipleri havadan denetledi - Kırmızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:39:43. #1.12#
SON DAKİKA: Polis ekipleri havadan denetledi - Kırmızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement