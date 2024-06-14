Polis ekipleri havadan denetledi - Kırmızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı

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Polis ekipleri havadan denetledi

-Kırımızı ışık ihlali yapanlar drona takıldı

DÜZCE - Düzce'de İHA Büro ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri bayram süresinde trafiğin artması ile birlikte denetimlerini de sıklaştırdı. Drona destekli trafik denetimleri esnasında kırmızı ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler bayram süresince vatandaşlarımızın seyahat güvenliğini sağmak amacıyla şehir içi ve şehirlerarası yollarda havadan ve karadan denetimlerine devam ediyor. Ekipler Çerkeztaşköprü sapağında İHA Büro ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri havadan denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ise kırmızı ışık ihlali yapan araç drona kameralarınca kayıt altına alındı. Işık ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.