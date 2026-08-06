Polis Ekipleri Özel Öğrencilerle Buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, özel eğitim gören 43 öğrenciyle bir araya geldi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Bozüyük Özel Elif Hanne Çiçek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Program kapsamında eğitim gören 43 özel öğrenciyle bir araya gelen polis ekipleri, öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, emniyet teşkilatının görevleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında kurum müdürüyle de görüşen ekipler, Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Programın, özel ihtiyaçlı bireylerin polislik mesleğini yakından tanımaları, polis-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.