Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu - Son Dakika
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Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 98 yıl hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası kararıyla aranan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden biri Eskişehir'den gelip Bursa'daki evinde yakalanırken, diğeri ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

03.05.2024 19:12
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Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Bursa'da birisi 98, diğeri 25 yıldan aranan 2 şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri 98 yıl hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası kararıyla aranan 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri Eskişehir'den gelip Bursa'daki evinde yakalanırken, diğeri ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu; çeşitli suçlardan aranan hakkında 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nehir K.'nın Eskişehir'de kaldığı, nadiren Bursa'daki evine geldiği tespit edildi.

Yine hırsızlık suçlarından aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun K.'nın ise Nilüfer ilçesindeki bir ikamette kaldığı öğrenildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan çalışmada 2 şüpheliyi ayrı noktalarda yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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