Polis İhtarı İhlal Eden Genç Yaralandı - Son Dakika
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Polis İhtarı İhlal Eden Genç Yaralandı

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16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, polis 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı ve yaralandı.

27.10.2024 19:59
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Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken ölümden döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, plakası olmayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki H.E.E., motosikleti ile kaçmaya başladı. Polis ekibinden kaçarken kavşakta M.N.E. yönetimindeki 06 DSR 236 plakalı otomobil ile çarpışan H.E.E., savrulan motosikletten düştü. Kazada yaralanan H.E.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.E.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından, plakası ve sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet, otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis İhtarı İhlal Eden Genç Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis İhtarı İhlal Eden Genç Yaralandı - Son Dakika

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