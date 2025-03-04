Polis ile Ehliyetsiz Genç Arasındaki Kovalamaca Kamerada - Son Dakika
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Polis ile Ehliyetsiz Genç Arasındaki Kovalamaca Kamerada

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü bir kaçış sırasında belediye çukuruna düşerek yaralandı. Polis ekiplerinin kovaladığı genç, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

04.03.2025 17:06
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Polis ile ehliyetsiz gencin kovalamacası kamerada

Dakikalarca ehliyetsiz genci kovalayan polis bir yandan siren çaldı, diğer yandan "Kaçma, kaza yapacaksın" dedi

Liseli genç belediye çukuruna düşerek yaralandı

Polis ile ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kovalama anı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, belediye çukurunda düşünce yakayı ele verdi. Yaşanan kovalamaca saniye saniye kameraya yansıdı. Polis bir yandan siren çalıp diğer yandan "Kaçma, kaza yapacaksın" dedi. Çok geçmeden kaza yaşandı. Kazaya sebep olduğu çukur ise Buski tarafından kapatıldı.

Olay, Yenişehir ilçesi Kozdere Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki İ.E.A., polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerini peşine taktı. Bir vatandaşın kayda aldığı anlarda ters yönden giren polis ekiplerini bile atlatan ehliyetsiz sürücü, fazla kaçamadı. Yaşanan kovalamaca, motosikletin belediye çukuruna girmesiyle son buldu.

Kazayla birlikte yakayı yaralı olarak ele veren genç, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki İ.E.A.'nın ehliyetsiz olduğu için ekiplerden kaçtığı anlaşıldı.

Kazaya sebep olan çukur da kazadan sonra Buski ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Yenişehir, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Bursa, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis ile Ehliyetsiz Genç Arasındaki Kovalamaca Kamerada - Son Dakika

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