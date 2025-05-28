Polis, Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Adamı Sırtında Taşıdı - Son Dakika
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Polis, Mahsur Kalan 90 Yaşındaki Adamı Sırtında Taşıdı

28.05.2025 23:47
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Adıyaman'da çökme sonrası mahsur kalan 90 yaşındaki adam polis tarafından sırtında tahliye edildi.

Mahsur kalan yaşlı adamı polisler sırtında böyle taşıdı

Giriş kısmı çöken binada çok sayıda kişi mahsur kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, inşaat çalışmaları nedeniyle giriş kısmı çöken binada mahsur kalan 90 yaşındaki yaşlı adam, polis sırtında tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151 Sokak içerisinde bulunan bir binanın giriş kısmı, inşaat çalışmaları sonucu çöktü. Toprak kaymasıyla beraber büyük bir gürültü çıktı. Gece geç saatlerde yaşanılan olay sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda binada mahsur kalan vatandaşlar tek tek çıkarıldı. Binada ikamet eden 90 yaşındaki Kazım Taner'e ulaşılamayınca polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden içeri girdi. Kulakları ağır işiten ve yürümede güçlük çeken yaşlı adam polis ekiplerince sırtlandı. Yaşlı adam polis ekiplerinin sırtında tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında bina girişine demirden geçiş yapıldı.

Kaynak: İHA

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