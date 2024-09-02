Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı - Son Dakika
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Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde görevli polis memurlarını taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.09.2024 09:38
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Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarının taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsü Ş.P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı - Son Dakika
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