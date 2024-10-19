Polis Memuruna Pompalı Tüfekli Saldırı - Son Dakika
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Polis Memuruna Pompalı Tüfekli Saldırı

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Antalya'da bir polis memuruna cadde ortasında pompalı tüfekle saldırı düzenlendi, ağır yaralandı.

19.10.2024 19:11
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Polis memuruna cadde ortasında pompalı tüfekle saldırı kamerada

Saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille gelip araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar, izin günündeki polis memurunu ağır yaraladı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın kişisel bir meseleden kaynaklandığı bildirildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Şüpheli Gökhan K. isimli şahıs, plakaları sökülmüş bir otomobil ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Ali Ş.'yi görünce yol ortasında durup aracın arka koltuğundan pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda polis memuru Ali Ş., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanarak yere yığıldı. Şüpheli, olayın ardından geldiği araç ile olay yerinden uzaklaştı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru Ali Ş., ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan polis memuru Ali Ş., burada yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında saçmalar, sanayideki bir tamirhanede bulunan otomobile de isabet etti. Tamirhane çalışanları şans eseri yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında durması, otomobilin arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş edildiği, sonrasında ise yaralanan polis memurunun yere düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

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