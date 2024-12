Polis Memuruna Saldırı: 2 Tutuklama

3.Sayfa

Kırıkkale'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polis memurunu darp eden 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yahşihan ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polis ekipleri saldırıya uğradı. Kırıkkale- Ankara karayolunun Yahşihan ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada kimliğini ibraz etmeyen araç sürücüsü O.K., görevli polis memurunu darp etti. Olayla ilgili olarak M.T.T., O.K. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan incelemede suç kaydı olduğu belirlenen O.K.'nin üzerinde 17 adet sentetik ecza, araçta bulunan diğer O.K. isimli şüphelinin üzerinde ise 15 adet fişek ele geçirildi. O.K. ve O.K. isimli şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi. - KIRIKKALE