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Polis otosuyla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te polis otosuyla çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Caddede meydana geldi. Tunahan A. idaresindeki 78 AAE 230 plakalı otomobil polis otosuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.