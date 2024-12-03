Polis Şüpheliyi Bacağından Vurdu

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Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

İSTANBUL - Bahçelievler'de polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak polise bıçak çeken şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Şirinevler'de yaşandı. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahısın durumundan şüphelendi. Elinde bir poşet taşıyan şahsı durdurmak isteyen polis, harekete geçti. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs ise kaçmaya başladı. E-5 Karayoluna çıkan şahıs, kendisini kovalayan polise bıçak çekti.

Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı zanlı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen olay yerin inceleme ekipleri, şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulundu.

Yaşananlara şahit olan bir vatandaş "Adamın biri elinde çantayla bağırdı. İçinde maytaplar vardı herhalde. Polis geldi. Olay yerin inceleme takip ediyor. Adam canlı bomba gibi bağırdı" ifadelerini kullandı.