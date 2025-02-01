Polis Sürükleyen Trafik Magandaları Yakalandı - Son Dakika
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Polis Sürükleyen Trafik Magandaları Yakalandı

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Bursa'da dur ihtarına uymayıp polisi sürükleyen 2 motosikletli yakalandı, 57 bin TL ceza kesildi.

01.02.2025 16:37
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'Dur' ihtarına uymayıp polisi sürükledi.. Polisin yaralandığı anlar kamerada

Trafik magandasını tiktok görüntüleri ele verdi

2 şüpheli yakalandı, şahıslara 57 bin lira ceza kesildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak polisin düşerek yaralanmasına sebep olan 2 motosikletli yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakalı gizli olan motosikletlerin sürücülerini, dedektif gibi iz sürerek yakaladılar. 16 BKF plakalı motosikletin sürücüsü ve şüphelisi B.Ö.'nün sosyal medya hesabından videolu şekilde "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadelerini paylaşması tepki çekti. 2 şahsa toplam 57 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Perşembe akşamı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekipleri 2 motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak hızlanan motosikletleri durdurmaya çalıştılar. Durmayarak hızlanan motosikletlerden biri trafik memuru M.A.'yı yere düşürerek başından yaralanmasına neden oldu.

Kaçtılar ama kameraya yakalandılar

Bir polisin yaralanmasına neden olan plakaları gizli 2 motosikletli hızla kaçarak izlerini kaybettirdiler. Polisin dur ihtarına uyumayıp yaralanmasına neden olan anlar ise amatör kameraya yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattılar. Ekipler, şüphelilerden B.Ö.'nün Tiktok hesabından videolu şekilde "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadelerini paylaştığını tespit edildi.

Yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliler B.Öve İ.Ü.Mahmudiye Mahallesi'nde

gözaltına alındılar.

Şüphelilerden B.Ö.'ye 8 ayrı trafik suçundan toplam 30 bin 830 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 1 ay el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

34 MRS plakalı motosikletin sürücüsü ve şüphelisi İ.Ü.'ye 7 ayrı trafik suçundan 27 bin 021 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, motosiklet de trafikten men edildi.

Şüpheliler adli soruşturma çerçevesinde de "Görevli Memura Mukavemet" suçundan gözaltına alındılar. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

Polis Sürükleyen Trafik Magandaları Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Sürükleyen Trafik Magandaları Yakalandı - Son Dakika

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