Polis Takibindeki Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Polis Takibindeki Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Uyuşturucu ve silah bulundu.

17.09.2024 11:32
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza geçirdi: 1'i ağır 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan iki genç motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumundaki genç ise ağır yaralandı. Polis, motosiklet üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 tabanca buldu.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3784 Sokak'ta meydana geldi. "Dur" ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet üzerindeki iki genç, polisten kaçarken kaza yaptı. Sürücü Emsal K.'nin kullandığı motosiklet, motorize polis ekiplerinin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada, motosikletten savrularak düşen yolcu konumundaki Efe Işık G. ağır yaralanarak Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emsal K. ise alkol testi ve ifadesinin alınmasının ardından hafif yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, plakasız olduğu sanılan motosikletin 07 BAB 400 plakalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Emsal K.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Motosiklet, olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Takibindeki Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis Takibindeki Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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