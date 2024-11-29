Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Şüpheli, 4.3 milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptı; Antalya'da suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

29.11.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp İstanbul, Tunceli ve İzmir'de 5 kişi, Antalya'da da 1 kişinin para ve ziynet eşyalarını alarak toplamda 4 milyon 314 bin TL'lik vurgun yapan şüpheli, bir vatandaşın 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, Z.S.K. isimli vatandaşı baskı altına alarak 205 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını ve bir miktar parasını elden alan şüpheli M.Ö., aynı yöntemi kullanarak Ü.H. isimli vatandaştan da 200 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını alma teşebbüsünde bulunduğu anda Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalandı.

2 olayın da şüphelisi M.Ö hakkında yapılan inceleme ve araştırmalarda; İstanbul, Tunceli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerine müracaatta bulunan 5 ayrı vatandaştan da benzer yöntemlerle 4 milyon 109 bin TL tutarında ziynet eşyasının ve nakit paranın alınması olaylarına karıştığı tespit edildi.

Şüpheliye ait cep telefonu ve sim kartına el konulurken, adli makamlara sevk edilen M.Ö., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Politika, İstanbul, Tunceli, antalya, 3-sayfa, İzmir, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.