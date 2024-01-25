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Polisi gören geri vitese taktı, ne uygulamadan ne de cezadan kaçabildi - Son Dakika
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Polisi gören geri vitese taktı, ne uygulamadan ne de cezadan kaçabildi

Bursa'da trafik terörüne geçit vermeyen polis ekipleri, uygulama noktasını gören sürücülerin geri vitese takıp kaçma girişimlerini engelledi. Alkollü ve ehliyetsiz olan sürücüler birer birer yakalandı ve cezaları kesildi. O anlar kameraya yansıdı.

25.01.2024 - 11:29,
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Polisi gören geri vitese taktı, ne uygulamadan ne de cezadan kaçabildi

Polisten kaçmaya çalışan sürücülerin biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı

BURSA - Bursa'da trafik terörüne geçit vermeyen trafik ekipleri denetimleri sıklaştırırken, uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Fakat kendilerinden hızlı davranan polis ekipleri sürücüleri bir bir yakalarken, cezalar da peşpeşe geldi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde trafik canavarlarına karşı uygulamaları sıklaştıran polis, trafik terörüne göz açtırmadı. Uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp ters şeritten ilerlemeye başladı. Durumu fark eden ekipler, trafiği tehlikeye atan sürücülerden hızlı davrandı. Kaçamayacağını anlayan sürücüler kıskıvrak yakalanırken, otomobil sürücülerinden biri ehliyetsiz, bir başka araç sürücüsü ise alkollü çıktı. O anlar kameraya yansırken, alkollü araç kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Diğer otomobil sürücüsüne ise 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.

Polisi gören geri vitese taktı, ne uygulamadan ne de cezadan kaçabildi
Kaynak: İHA
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Bursa, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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