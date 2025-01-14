Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi - Son Dakika
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Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi

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İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerini görünce camdan atlayan 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç feci şekilde can verdi.

14.01.2025 01:17
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Korkunç olay Küçükçekmece'de yaşandı. 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç, polis ekiplerini görünce camdan atladı ve demir korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

1. KATIN PENCERESİNDEN ATLADI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup şahıs cadde üzerinde yürüdükleri sırada polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşadıkları daireye kaçan şahıslardan bazıları, ekiplerin kendilerini kovalayarak binaya girdiğini görünce 1. katın penceresinden aşağı atladı.

BİNA GİRİŞİNDEKİ DEMİR KAPI KORKULUĞUNA SAPLANDI

Arkadaşları gibi aşağı atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y.'nin (19) gövdesine bina girişindeki demir kapı korkuluğu saplandı. Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 3 KİŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, 3 kişi ise kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla morga götürüldü.

DEHŞET ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mısır uyruklu gencin kaçmaya çalışırken yaralandıktan sonra yere yığıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi
Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi
Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Yoltay:
    19 yaşında yazıklar olsun diyecek kelime bulamıyorum.. 6 8 Yanıtla
  • İlhan Ak:
    Yazık olmuş, fakirlik başa bela 5 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Burda yine ibretlik bir olay...Bu ülkede hadi Sütiyelileri anlıyoruz,savaştan kaçıp ülkemize sığındılar.Bunun dışında nerdeyse dünyanın her kaçak göçek yapamcı kaynıyor.Bu olayda ki şahıs mısırlı şimdi bunu nasıl açıklıyorsuun diyorum ey akp nin trölleri ve akp bu ülke ne zaman yol geçen hanı olmaktan çıkacak? Olayın dramatik tarafı ayrı bir hikaye zaten...Bu vebalidr sizin bu adamlar İstanbul un içine kadar gelip burda kaçak göçekte olsa yerleşme fırsatı buluyorsa bunun sorumlusu da sizsiniz... 1 0 Yanıtla
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