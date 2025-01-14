Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi

Bilgehan Göktürk:

Burda yine ibretlik bir olay...Bu ülkede hadi Sütiyelileri anlıyoruz,savaştan kaçıp ülkemize sığındılar.Bunun dışında nerdeyse dünyanın her kaçak göçek yapamcı kaynıyor.Bu olayda ki şahıs mısırlı şimdi bunu nasıl açıklıyorsuun diyorum ey akp nin trölleri ve akp bu ülke ne zaman yol geçen hanı olmaktan çıkacak? Olayın dramatik tarafı ayrı bir hikaye zaten...Bu vebalidr sizin bu adamlar İstanbul un içine kadar gelip burda kaçak göçekte olsa yerleşme fırsatı buluyorsa bunun sorumlusu da sizsiniz...