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Polisin kemer konusunda uyarısı facianın önüne geçti

Polisin kemer ikazı sonrası kaza yapan otobüsün yolcuları ekiplere teşekkür etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'den çıkış yaparken polislerin emniyet kemeri konusunda bilgilendirdiği otobüs Kütahya'da kaza yaptı. Bütün yolcuların kemer taktığı ve 3 kişinin yaralandığı kazadan sonra yolcular bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce 2024 yılı Kurban Bayramı Trafik tedbirleri kapsamında 12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında uygulamalar yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, çalışmalar kapsamında 21 Haziran günü saat 15.30'da Kütahya istikametine gitmek üzere yola çıkan otobüste polis ekiplerince gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış yapan otobüs, Kütahya'da kaza yaparken, 3 yolcu yaralandı. Kaza yapan otobüsteki yolcular, Eskişehir otogarından çıktığı esnada Trafik Polislerinin emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaptığını, bilgilendirme sonrasında tüm yolcuların emniyet kemeri taktığını ve kaza yerine kadar da kemerlerini çıkarmadıklarını belirttikleri öğrenildi. Ayrıca yolcular Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme yapan trafik polislerine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.