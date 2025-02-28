Polisle Karşılaşan Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisle Karşılaşan Şüpheli İntihara Kalkıştı

Geniş Video İzle

35 yıl hapis cezası bulunan Latif Keskin, polisi görünce intihara kalkıştı; etkisiz hale getirildi.

28.02.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisi karşısında görünce intihara kalkışan 35 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli merdivenlerde polisle karşılaşınca intihara kalkıştı

ANTALYA - Antalya'da çeşitli suçlardan 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi polisi karşısında görünce üzerinde bulunan tabanca ile intihara kalkıştı. Yaşanan arbede sonucu etkisiz hale getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi 5549 sokak üzerinde bulunan bir otel lojmanında meydana geldi. D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat'a giriş yapan Fiat marka beyaz renkli otomobilin üzerinde çalıntı olduğu belirlenen 42 AOV 069 sayılı plaka bulunduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Aracın Aydınevler Mahallesi 5549 sokak üzerinde park halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları araştırmada aracı kullanan kişinin de birçok suçtan 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan Latif Keskin olduğunu belirledi.

Polisi karşısında görünce ihtihara kalkıştı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, diğer ekiplerinde desteğiyle aracın bulunduğu yerin yakınında Latif Keskin'in kaldığı belirlenen otel lojmanının etrafında gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Lojmana giren Asayiş Büro Amirliği görevlisi ile merdivenlerde karşılaşan Latif Keskin üzerinde bulunan silahla intihara kalkıştı. Keskin, polis ekibi arasında yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu bulundu

Çok sayıda suçtan hakkında 35 yıl dolayında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif Keskin'in kullandığı araç çekici vasıtasıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Araçta yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, kesici alet, 100 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ile aracın bagajında otomobilin asıl plakası olan 07 BAV 224 numaralı plaka ele geçirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen Latif Keskin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Antalya, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisle Karşılaşan Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Polisle Karşılaşan Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.