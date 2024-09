Polisleri Yaralayan Hırsızlar Yakalandı

3.Sayfa

Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Eylül'de merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S., 06 DZ 6051 plakalı kargo aracını çalarak kaçtı. Şüpheliler araçla trafik ışıklarında durunca takipte olan polis aracındaki polis memurları S.Ü. ve B.K. şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bu sırada şüpheli 2 kişinden Mustafa S. polis ekiplerine ateş açtı. Olayda polis memurları S.Ü. ve B.K. kolundan ve bacağından yaralanırken ambulanslarla kaldırıldıkları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Polislerin, şüphelileri yakalamaya çalışırken Mustafa S.'nın polislere ateş açma anı da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Olayın ardından şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. kaçtı. Polis ekipleri sıkı takibin ardından şüphelilerden Mustafa S.'yi olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ve onlara yardım eden kardeşi Necati S.'yi ise merkez Meram ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli sabah saatlerinde Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilere yardım eden Necati S. serbest bırakıldı. - KONYA