Polisten Kaçan Genç Motosiklet Sürücüsü Çukura Düştü

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, belediye çukurunda düşünce yakayı ele verdi. Yaşanan kovalamaca saniye saniye kameraya yansıdı. Polis bir yandan siren çalıp diğer yandan "Kaçma, kaza yapacaksın "dedi. Çok geçmeden kaza yaşandı. Kazaya sebep olduğu çukur ise Buski tarafından kapatıldı.

Olay, Yenişehir ilçesi Kozdere Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki İ.E.A., polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerini peşine taktı. Bir vatandaşın kayda aldığı anlarda ters yönden giren polis ekiplerini bile atlatan ehliyetsiz sürücü, fazla kaçamadı. Yaşanan kovalamaca, motosikletin belediye çukuruna girmesiyle son buldu.

Kazayla birlikte yakayı yaralı olarak ele veren genç, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki İ.E.A.'nın ehliyetsiz olduğu için ekiplerden kaçtığı anlaşıldı.

Kazaya sebep olan çukur da kazadan sonra Buski ekiplerince kapatıldı. - BURSA