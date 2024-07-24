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Polisten kaçan motosikletlilerden bir acı haber daha: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yaptığı kazadan bir acı haber daha geldi. Sürücünün ölüm haberinden sonra yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan İsa Çınar da hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Gölcük Karaköprü'de meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin, 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli Yusuf Çelik kaçmaya başladı. Polis ile yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte seyir halinde olan 41 ASV 415 plakalı otomobile çarptı. Kazada Yusuf Çelik hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan arkadaşı İsa Çınar ağır yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.