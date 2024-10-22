Polisten Kaçan Şahıs, Çelme ile Yakalandı

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Polisten kaçarken vatandaşın çelmesiyle yakalanmıştı: Görgü tanıkları o anları anlattı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. O anları anlatan görgü tanığı; "Durmadı, kaldırıma çarptı. Sonra önündeki araçlara çarptı. Sonra arabadan indi, kaçmaya çalıştı. Vatandaş da müdahale etti. Sonra şahsı yakaladılar" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı. Bu sırada durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı. Kazanın ardından aracını bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı. Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın görgü tanığı Ramazan Koç o anları anlattı. Koç, "Meydandan buraya dönerken polis çevirme yapıyordu. Vatandaş durmadı, kaldırıma çarptı. Sonra önündeki araçlara çarptı. Sonra arabadan indi, kaçmaya çalıştı. Vatandaş da müdahale etti. Sonra şahsı yakaladılar ve polis kelepçeyi taktı koluna" dedi.