Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı - Son Dakika
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Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisin dur uyarısına uymayan bir otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için mahalleli ve ekipler seferber oldu. Yaralılar halat yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirtilen otomobil sürücüsü polisten kaçmıştı.

21.05.2024 20:27
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Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı

100 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtakileri kurtarmak için mahalleli ve ekipler seferber oldu

Yaralılar halat yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisin dur uyarına uymayan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kumluca İlçe Merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Şehir içinde yaşanan kısa bir kovalamanın ardından otomobil ilçe dışına çıkarak Karacaören Mahalle yoluna girdi. Polisleri peşinden 15 kilometre getiren otomobil, Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkiine geldiğinde virajı alamadı ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayı gören polis ekipleri 112 acil hattını aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 07 FH 507 plakalı otomobilde bulunan şoför Murat U., beraberindeki Hüsne Elmas ve Suriyeli uyruklu Heyse Muhammet yaralandı. Yaralıları kurtarmak için ekipler ve Karacaören Mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar, 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobili kullanan Murat U'nun alkollü ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı - Son Dakika

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