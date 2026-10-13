Polonya'daki Starlink yangını soruşturmasında Almanya'da 1 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Polonya'daki Starlink yangını soruşturmasında Almanya'da 1 kişi daha gözaltına alındı

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RMF FM, Starlink yangınıyla bağlantılı Almanya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığını, gözaltı sayısının 3'e yükseldiğini aktardı. Gözaltına alınan kişinin şoförlük yapmış olabileceği belirtilirken, Polonya hükümeti 2 Türk vatandaşının Almanya'da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polonyalı yayın kuruluşu RMF FM, Polonya'daki bir Starlink istasyonunda çıkan yangınla ilgili Almanya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığını, gözaltı sayısının 3'e yükseldiğini aktardı.

Polonya'nın Grojec kentine bağlı Wola Krobowska'daki bir Starlink istasyonunda 24 Eylül'de çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Polonyalı yayın kuruluşu RMF FM, yangınla bağlantılı 1 kişinin daha Almanya'da gözaltına alındığını belirtti. Bunun soruşturmadaki 3'üncü gözaltı olduğu, gözaltına alınan kadının şoförlük yapmış olabileceği ifade edildi.

Polonya hükümeti dün yangınla bağlantılı olarak 2 Türk vatandaşının Almanya'da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Starlink istasyonundaki yangın

24 Eylül'de Polonya'nın Grojec kentindeki Starlink istasyonunda çıkan yangın, elektrik sistemini ve yedek jeneratörü tamamen sarmıştı. Polonya hükümeti, yangının Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere internet hizmetlerini kesintiye uğratmayı hedefleyen bir "sabotaj eylemi" olduğuna inandıklarını belirtmişti. Polonya hükümetinde istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının denetlenmesinden, koordine edilmesinden ve operasyonel takibinden sorumlu olan Özel Hizmetler Koordinatörü Tomasz Siemoniak, "Bu sabotaj eyleminin arkasında Rus servislerinin bulunduğundan hiçbir şüphemiz yok" demişti.

Elon Musk, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ilk günlerinde Ukrayna'nın yaptığı yardım çağrısının ardından 2022 yılında Ukrayna genelinde Starlink hizmetlerini aktifleştirmişti. Polonya, Ukrayna'nın Starlink abonelik ücretini ödediğini açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, savaş alanında iletişim ve bazı insansız hava aracı operasyonları için Starlink terminallerine güveniyor.

Rus saldırılarını karşı uyarılar yapılmıştı

Avrupa Birliği ülkelerinden bazı yetkililer, Rusya'nın aylardır Ukrayna'ya olan desteği zayıflatmak için Avrupa genelinde sabotaj, siber ve diğer hibrit saldırılar düzenlediği konusunda uyarıda bulunuyor. Rusya ise bu tür suçlamaların asılsız olduğunu ve "Rus karşıtı histerinin sonucu" olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İHA
UluslararasıTeknoloji3. SayfaPolitikaStarlinkGüvenlikPolonyaAlmanyaDünyaSon Dakika

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