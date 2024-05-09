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Polonyalı turisti Pamukkale'de unutup Salda'ya gittiler

Komando ve güvenlikçilerin aradığı Polonyalı kadın turist Pamukkale'de bulunamadı

DENİZLİ - Dünyaca ünlü Pamukkale'yi görmek için gelen yabancı kafile, 70 yaşındaki Polonyalı kadını Denizli'de unutup Salda Gölü'ne gitti. Saatler sonra kayıp olduğu anlaşılan yaşlı turist, jandarma komandolar ve güvenlik görevlilerinin yaptığı aramaya rağmen Pamukkale ören yerinde bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre; UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için Denizli'ye gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından bugün öğle saatlerinde kentten ayrılarak gezinin sonraki durağı olan Burdur'daki Salda Gölüne gitti. Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 70 yaşındaki Polonyalı bir kadın turistin eksik olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda, Polonyalı kadına ait bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından komando birliği, Pamukkale ören yerinden ayrıldı. Yolunu kaybedince kafileden farklı bir yöne gitmiş olabileceği değerlendirilen yaşlı turistin bulunması için ören yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları jandarma tarafından incelemeye alındı. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar devam ederken, onu Denizli'de unutup giden kafileden ise geri dönmelerinin istendiği ifade edildi.