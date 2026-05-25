Protez bacaklı temizlikçiye dolandırıcılık tuzağı: İyi niyeti başına bela oldu, hem işinden oldu hem cezaevine girdi

25.05.2026 10:11
Adana'da temizlik görevlisi Tarkan Torun, kuşçu kahvesinde tanıştığı dolandırıcının IBAN'ını kullanmasına izin verince kendini suçsuz yere cezaevinde buldu. Hesabına yatırılan paraların 'komutan' kılığındaki şahsın vatandaşlardan topladığı yardım paraları olduğu ortaya çıktı. 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan Torun, işinden de oldu. Protez bacaklı oğlunun durumuna gözyaşı döken anne Fatma Torun, yardım istedi.

Adana'da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve yıllar önce kavgayı ayırmak isterken vurulup protez bacakla hayatını sürdüren 43 yaşındaki adam, dolandırıcılık soruşturması kapsamında hesabına gelen paralar nedeniyle aldığı 5 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasının ardından cezaevine girdi ve işinden oldu. Oğlunun suçsuz olduğunu savunan anne ise gözyaşları içerisinde yardım istedi.

İddiaya göre, Tarkan Torun'un kuşçu kahvesinde tanıştığı ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan şahısla olay başladı. Ö.K., Torun'dan güvercin ve çeşitli malzemeler aldıktan sonra 700 lira borçlandı. Parasının olmadığını söyleyen şahıs, birkaç gün sonra ödeme yapacağını belirtti. Daha sonra Torun'u arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok" diyerek IBAN istedi. Torun hesabına gelen paranın 700 lirasını alıp, geri kalan miktarı da teslim etti. Aynı yöntemle iki kez daha para gönderildi. Durumdan şüphelenen Torun, şahsa bir daha kendi hesabını kullanmamasını söyledi.

Ancak daha sonra hesaba yatırılan paraların, şahsın kendisini "komutan" olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşlardan topladığı paralar olduğu ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda Torun hakkında önce 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf sürecinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti.

Torun, 24 Mart tarihinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince evinden alınarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Torun, daha sonra cezaevine gönderildi. Torun, cezaevine girince işten atıldı.

"60 gündür gözümün yaşı kurumuyor"

Oğlunun iyi niyetinin kurbanı olduğunu söyleyen anne Fatma Torun (66), konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Torun, oğlunun hem cezaevine girdiğini hem de işsiz kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Benim oğlumun tek suçu alacağını almak için IBAN vermesidir. Ceza aldı ve hapse girdi. 2 aydır hapiste, şimdi de işten çıkartıldı. Eşi var, çocukları var. Oğlum iyi niyetinin kurbanı oldu."

Oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini anlatan acılı anne, gözyaşları içinde yardım istedi. Fatma Torun, "Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Yapmış olsa cezasını çeksin ama suçsuz yere yatıyor. 60 gündür cezaevinde oğlum. Gözümün yaşı kurumuyor. Ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Cezaevinde düşmüş, ayağını kullanamıyor. Koltuk değnekleriyle gördüm ve çok üzüldüm."

Oğlunun protez bacak kullandığını hatırlatan anne Torun, "Ayağı protezdi, düşünce şişmiş. Şimdi ayağı şiş olduğu için protezini de kullanamıyor. En son hastaneye götürülmüştü, daha sonra ne oldu bilmiyorum" diyerek hıçkırıklara boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Adana, Ceza, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
