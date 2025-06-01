PSG Kutlamalarında Şiddet: 2 Ölü, 559 Gözaltı

Fransa'da dün Paris Saint-Germain'in İnter'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından düzenlenen kutlamalarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken, 559 kişi gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan temsilcisi Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Fransa'da binlerce kişi kutlamalar için sokaklara dökülürken, başkent Paris sokaklarında şiddet olayları yaşandı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından dün yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 559 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Bakanlık, ölenlerden birinin Nouvelle-Aquitaine bölgesine bağlı Dax kasabasındaki kutlamalar sırasında bıçaklanarak öldürüldüğünü ve 17 yaşında bir genç olduğunu bildirdi.

Almanya'da oynanan finalin ardından Paris sokaklarında kaos yaşanmıştı. Paris'in birçok noktasında araçları kundaklayan taraftarlar, polise şişe ve havai fişeklerle saldırmıştı. Taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçleri, Parc des Princes yakınlarında toplam 81 kişiyi gözaltına almıştı. - PARİS