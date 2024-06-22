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Psikolojik sorunları olan şahsı hastaneye götürmek için itfaiye seferber oldu

BURSA - Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şahsı itfaiye ekipleri hastanede tedavi altına alınması için seferber oldu.

Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir şahıs evdekilere ve çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. 112 ekiplerine gelen ihbarla bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerinden destek istedi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şahsı hastaneye kaldırmak için ekipler seferber oldu. Polis ve İtfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, balkondan atlama gibi girişim yaşanmaması için şişme yatak kurularak tehlikenin önüne geçildi.

Şahıs, uzun süren ikna çabaları sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.