Ralli Tutkunu Ömer Tolon Go Kart Pistinde Kaza Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ralli Tutkunu Ömer Tolon Go Kart Pistinde Kaza Geçirdi

Ralli Tutkunu Ömer Tolon Go Kart Pistinde Kaza Geçirdi

Ünlü ralli yarışçısı Ömer Tolon, Aydın'da go kart pistinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tolon, aracıyla bariyerlere çarparak yangın çıkardı ve kalbi durdu. Şu anda hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

15.02.2025 16:33  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ralli tutkunu ünlü iş insanı Ömer Tolon, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki go kart pistinde yaptığı kazada ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan go kart pistinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte go kart pistine gelen ralli yarışçısı Ömer Tolon, kapalı UTV araçlarıyla piste antrenmana çıktı. Pistte seyir halinde olan Tolon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Hızla lastik bariyer ve duvara çarpan UTV'de yangın çıktı. Pistte bulunan ekipler olaya müdahale ederken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Tolon'u sıkıştığı UTV içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde kalbi durdu

Ambulansa alındığı sırada kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahalelerinin ardından iş insanı Tolon, Nazilli Şehir Stadyumu'na inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tolon'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Olay, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ralli Tutkunu Ömer Tolon Go Kart Pistinde Kaza Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ralli Tutkunu Ömer Tolon Go Kart Pistinde Kaza Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.