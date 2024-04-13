Ramazan Bayramı tatilinin 8\'inci gününde dönüş yolculuğu yoğunlukla sürüyor

Ramazan Bayramı tatilinin 8'inci gününde tatilcilerin Tekirdağ- İstanbul yolunda dönüş yolculuğu yoğun bir şekilde sürüyor. Dönüş çilesi dron ile de görüntülendi.
Trakya'ya gelen tatilciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 8. gününde dönüş yolculuğuna başladı. Son günün yoğunluğuna kalmak istemeyen tatilcilerin akşam saatlerinde dönüş yolculuğuna başlaması ile Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve oradan da İstanbul'a bağlanan yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Yoğunlukta dönüş güzergahı üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Birimleri de yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı.
Düne kadar İstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru yoğun olan yollarda bu sefer ibre tersine dönerek Tekirdağ'dan İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.
Tatilcilerin yoğun bir şekilde dönüş çilesi dron ile de görüntülendi. - TEKİRDAĞ
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