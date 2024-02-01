 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı

Ramazan Pişkin\'in katil zanlısı Beyoğlu\'nda yakalandı

İstanbul İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını duyurdu. Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, polislerin başarılı çalışmalarını tebrik ederek, Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı mesajı iletti.

01.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı

İSTANBUL İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığını bildirdi.

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, İstanbul, Beyoğlu, Fatih, Güvenlik, Yakalama, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:32:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement